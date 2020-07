Siege für ManUtd, Leicester, Chelsea und Arsenal

In der englischen Fußball-Premier-League haben sich am Samstag die „Großen“ auch in Geisterspielen durchgesetzt. Manchester United ist nach einem 5:2 (3:1) gegen Bournemouth seit 16 Pflichtspielen unbesiegt, liegt fünf Runden vor Schluss aber weiter drei Punkte hinter Leicester City und zwei hinter Chelsea auf Platz fünf. Im Tabellenkeller steht Norwich (0:1 gegen Brighton) vor dem Abstieg.