Scherz oder Trick? F1-Pilot bei Corona-Kontrolle

Ein Scherz oder schummelte er sich mit dem Flaschen-Trick sogar durch die Kontrollen? Die Formel 1 ist jedenfalls überzeugt, dass ein positiver Corona-Fall im Fahrerlager beim Neustart nicht zu einer Rennabsage führt. Man sei in einer wesentlich besseren Situation als beim Saisonstart im März in Australien, sagte Renndirektor Michael Masi am Freitag.