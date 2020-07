Stoppschild ignoriert: Senior verursacht Unfall

Weil er trotz Stoppschild nicht angehalten hat, verursachte am Freitag ein Pkw-Lenker (73) einen Autounfall: Der Senior war in Vomp (Tirol) unterwegs und kollidierte an einer Kreuzung mit einem von links kommenden Pkw. Der Lenker des anderen Autos (79), eine Insassin (75) sowie ein mitfahrendes Kind (9) wurden erheblich verletzt.