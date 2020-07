Training: Ferrari-Flop, Hamilton lässt alle stehen

Weltmeister Lewis Hamilton hat im ersten freien Training der Formel 1 in Spielberg die Duftmarke gesetzt. Der Mercedes-Pilot sorgte am Freitag bei bedecktem Himmel mit 1:04,816 Min. für eine klare Bestzeit. Das zweite Training der wegen Corona verspätet am Sonntag beginnenden Saison folgt am Nachmittag.