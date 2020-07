„Für jeden Steirer gibt es eine leistbare Wohnung“

Eine Eigentumswohnung kostet in der „Murmetropole“ Graz 3247,39 Euro pro Quadratmeter - dafür kann man sich im Murtal (1679,03 Euro) und in Murau (1698,62) gleich zwei kaufen. Wer ein Haus bauen will: Am günstigsten sind Baugründe in den Bezirken Hartberg-Fürstenfeld (41,38 Euro pro Quadratmeter), Südoststeiermark (46,58) und Murau (49,97), in der Stadt Graz (268,69) und in „GU“ (119,70) muss man am meisten hinblättern.