Spurs-Abschied? Jakob Pöltl will mehr Einsatzzeit

Vor der Corona-Zwangspause kam der Center in dieser Saison durchschnittlich 16,6 Minuten zum Einsatz, erzielte 5,3 Punkte und 5,3 Rebounds pro Spiel. „Ich komme dann in mein fünftes Jahr in der NBA. Ich sage jetzt nicht, dass ich mir von Anfang an erwartet habe, dass ich im fünften Jahr 30 Minuten spiele. Aber ich habe mir einen Fortschritt jedes Jahr erwartet.“