Ronaldo-Traumtor! Schon sein Antritt machte Angst

Juventus Turin nähert sich in der Serie A mit einem Traumtor von Superstar Ronaldo (im Video) dem neunten italienischen Fußball-Meistertitel in Folge an. Die Turiner gewannen am Dienstagabend bei Genoa mit 3:1 und behaupteten damit ihren Vier-Punkte-Vorsprung auf Lazio Rom. Juves Verfolger drehte beim FC Torino ein 0:1 in ein 2:1. Ciro Immobile erzielte im 29. Ligaspiel seinen 29. Treffer.