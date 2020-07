Stiftung Mozarteum drängt auf neues Foyer

Die Zeit drängt nicht nur wegen des baldigen Baustartes. Das jetzige Foyer ist nur rund 60 Quadratmeter groß. Pausen scheinen in Zeiten von Corona undenkbar. Trotzdem sollen in der neuen Spielzeit im Oktober auch im Großen Saal Konzerte gespielt werden. „Wir haben derzeit nur Veranstaltungen ohne Pausen geplant. Wir passen unser Sicherheitskonzept an die Entwicklungen an. Es wären Getränkestationen auf mehreren Ebenen des Gebäudes denkbar, um Gedränge zu vermeiden“, sagt Konzertchef Andreas Fladvad-Geier. Während der Bauzeit weichen Konzerte ab dem Frühjahr ins Marionettentheater und in die Villa Vicina in der Schwarzstraße aus. „Wir eröffnen damit einen neuen Konzertsaal für Salzburg. Unsere Afterwork-Veranstaltungen werden dort gespielt.“ Dabei: „Amarcord Wien“ und Salzburger Andreas Hofmeier.