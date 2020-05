Für die Stiftung Mozarteum stehen wilde Zeiten an

Präsident Honsig-Erlenburg und Geschäftsführer Debuch sitzen an einem schweren Tisch. Sie haben die Hände verschränkt – und Redebedarf. „Die Haupteinnahmequelle der Stiftung ist mit der Schließung unserer Museen bis 29. Mai weggebrochen“, sagt Debuch. Normalerweise strömen in einem Jahr rund 550.000 Besucher aus aller Welt in Mozarts Geburts- und Wohnhaus. Debuch erwartet nun bis Dezember einen Verlust von mehr als zwei Millionen Euro. „Wir haben uns in den vergangenen Jahren eine gute Grundlage geschaffen. Jetzt kommen wir auf einmal in die Situation, unangenehme Prioritäten setzen zu müssen“, erzählt Präsident Honsig-Erlenburg. Konkretes Beispiel: Gehen sich Festivals wie die „Dialoge“ in Zukunft finanziell noch aus?