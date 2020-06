Zadic unterstützt Schutzbemühungen für Kaiseradler

Illegale Greifvogelverfolgung stellt größte Bedrohung dar

Die Justizministerin will dazu beitragen, dass dieser Entwicklung ein Riegel vorgeschoben wird. „Es ist nicht zu dulden, dass die Kaiseradler in Österreich durch Menschen so massiv bedroht werden. Ich werde mich dafür einsetzen, dass die illegale Verfolgung des Kaiseradlers nicht als Kavaliersdelikt gesehen wird, sondern strafrechtlich belangt wird“, meinte Zadic in Weiden an der March im Bezirk Gänserndorf, wo zwei junge Adler vermessen und mit einem GPS-Sender versehen wurden.