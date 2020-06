Router-Test offenbart schwere Sicherheitsmängel

An dieser Stelle macht Johannes vom Dorp aus der Abteilung „Cyber Analysis & Defense“ des Fraunhofer FKIE den Herstellern auch den größten Vorwurf. "Linux arbeitet permanent daran, Sicherheitslücken in seinem Betriebssystem zu schließen und neue Funktionalitäten zu erarbeiten. Die Hersteller müssten eigentlich nur die aktuellste Software aufspielen, aber sie integrieren diese nicht in dem Maße, wie sie es könnten und müssten."