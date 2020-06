Bescheid verlangt: Per „Zeitreise“ in Quarantäne

Vorgeschichte: Am 2. Juni trat in einem Kindergarten im 2. Bezirk ein Verdachtsfall auf (der sich später als echter Krankheitsfall entpuppte). Am 18. Juni flatterte bei jenen, die mit dem infizierten Buben Kontakt hatten, folgender MA-15-Bescheid herein: Sie hätten sich von 2. bis 14. Juni abzusondern. Also zu einer Zeit, die schon vorüber ist.