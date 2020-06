Fieberhafte Jagd auf den Corona-Cluster

Kritik kommt auch von FPÖ-Chefin Marlene Svazek zur Informationspolitik der Landesregierung, mit der man „Mitarbeiter, Abgeordnete, und deren Angehörige in Gefahr gebracht“ hätte. Die roten Personalvertreter bemängeln in einem offenen Brief, dass weder die Bediensteten noch die Personalvertreter informiert wurden.