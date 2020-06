Ex-Kollege schlägt auf Mann (20) ein

Mit Verletzungen im Gesicht endete für einen 20-Jährigen die Aussprache mit einem ehemaligen Arbeitskollegen (23). Dieser gab nämlich ihm die Schuld am Rauswurf aus der Firma. Und dafür ließ der 23-Jährige an einer Bushaltestelle in St. Pölten nach einem kurzen Wortgefecht die Fäuste sprechen. Er schlug auf sein Opfer ein, drohte ihm anschließend: „Wenn du mich anzeigst, setzt es weitere Schläge.“ Der 20-Jährige ging dennoch zur Polizei, sein Ex-Kollege muss sich wegen Körperverletzung und Nötigung verantworten.