Party mit Fans: ÖFB-Ass droht hohe Corona-Strafe

Nach dem Sieg gegen Schlusslicht Paderborn spielt Union Berlin auch in der kommenden Saison in der Bundesliga. „Wir wussten, dass wir Abstiegskandidat Nummer eins sind und haben es die ganze Saison hervorragend gemacht. Ich bin stolz auf die Mannschaft. Der Klassenerhalt ist in erster Linie für die Fans“, betonte Trimmel. Dass der 33-jährige Burgenländer nach dem Match mit Anhängern feierte, kann ihm teuer zu stehen kommen.