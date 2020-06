Bayern München krönt sich zum „Geister-Meister“!

Es ist getan - der FC Bayern ist am Ziel und hat sich zum 30. Mal die deutsche Fußball-Meisterschaft gesichert, zum achten Mal en suite! David Alaba und Co. siegten am Dienstag beim abstiegsbedrohten Werder Bremen von Marco Friedl 1:0 (1:0) und sind bei zehn Punkten Vorsprung auf Borussia Dortmund vor den letzen beiden Runden nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Den entscheidenden Treffer für die glanzlosen Bayern erzielte Robert Lewandowski in der 43. Minute mit seinem 46. Pflichtspiel-Tor der Saison. Alaba stieg übrigens zum deutschen Rekordmeister auf ...