Spannendster Titelkampf der letzten acht Jahre

Der Trainer will offiziell noch nicht einmal von Platz zwei sprechen - doch viele Rapid-Fans haben nach der Salzburg-Nullnummer in Wolfsberg und nur noch fünf Punkten Rückstand sogar wieder den Titel im Hinterkopf. Immerhin: Bei den letzten sechs Titeln von Salzburg lagen die Bullen fünf Runden vor Schluss nie knapper voran, in den letzten drei Saisonen war man fünf Partien vor Schluss gar 12, 11 und 13 Zähler entfernt.