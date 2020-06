Erstes Baby mit neuer Gentherapie behandelt

„Dem Säugling geht es gut. Wir konnten relativ früh behandeln. Die Diagnose wurde in der zweiten Maihälfte gestellt, da der Kinderarzt verminderte, nicht altersgerechte Kindsbewegungen feststellte und den Säugling rasch an unsere Abteilung überwies“, so Dr. Christian Rauscher, leitender Oberarzt der Neuropädiatrie an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde Salzburg. „Ich rechne damit, dass wir die ersten Erfolge in den nächsten vier bis fünf Wochen sehen werden.“