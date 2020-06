Arbeitsunfälle: Positive Tendenz in Salzburg

7.770 Arbeitsunfälle und 1054 Wegunfälle im Bundesland Salzburg ereigneten sich laut der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) im vergangenen Jahr in Salzburg. Damit sind die Zahlen seit 2019 leicht rückläufig. „Die Statistik zeigt, dass die Salzburger Betriebe Sicherheit und Gesundheit sehr ernst nehmen“, so Hubert Kastner, Landesstellenvorsitzender der AUVA-Landesstelle (Vorarlberg, Tirol und Salzburg). Die häufigsten Arbeitsunfälle in Salzburg ereigneten sich 2019 in den Branchen Bau (Unfallrate 84,04 Prozent pro 1.000 Beschäftigungsverhältnisse), Gastronomie (33,87 Prozent pro 1.000 Beschäftigungsverhältnisse) sowie in der Wirtschaftsklasse Handel (26,12 Prozent pro 1.000 Beschäftigungsverhältnisse). Die häufigsten Unfallursachen waren der „Kontrollverlust“ über Maschinen, Transportmittel und Werkzeuge, „Sturz und Absturz“ sowie „Bewegung des Körpers ohne körperliche Belastung“, wie zum Beispiel unkoordinierte Bewegungen, Zusammenstöße oder Treten auf scharfe Gegenstände.