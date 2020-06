Champions League steigt als Turnier in Lissabon

Der Sieger der diesjährigen Fußball-Champions-League wird in einem Finalturnier der letzten acht von 12. bis 23. August in Lissabon ermittelt. Dies gab die UEFA am Mittwochnachmittag bekannt. Die noch ausstehenden Achtelfinalpartien sollen noch zuvor am 7./8. August gespielt werden, wenn möglich in den dafür vorgesehenen Städten, sofern das die Coronavirus-Auflagen dort zulassen.