Nina Burger neue sportliche Leiterin bei Vienna

„Gehören in die oberste Liga“

Die Vienna-Frauen lagen als Tabellenführerinnen bereits auf Aufstiegskurs in die Frauen-Bundesliga, ehe die Saison wegen der Coronavirus-Pandemie abgebrochen wurde. „Darum werden wir in der nächsten Saison wieder angreifen und beweisen, dass wir in die oberste Liga gehören“, sagte Burger. „Dafür möchte ich meinen Beitrag leisten. In erster Linie als sportliche Leiterin, aber, wenn es mich braucht, auch als Spielerin.“