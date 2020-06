Domi: „Wie ein Ausflug in die normale Tennis-Welt“

An Matches auf der ATP-Tour ist nicht zu denken, ein Neustart im Spätsommer dürfte nur ohne Publikum möglich zu sein. In Serbien allerdings scheint Corona kein Thema zu sein. Die Adria Tour von Novak Djokovic in Belgrad lieferte spektakuläre Bilder, bis zu 35 Millionen Fans verfolgten weltweit die Exhibition. Und 3000 Fans stürmten täglich den Centercourt. Die meisten Zuseher ohne Masken, keine Spur von einem Sicherheitsabstand. „Pressekonferenzen, Kids Day, ein Kickerl gegen Musiker zum Aufwärmen und Fototermine“, erzählt Thiem, „eigentlich war’s fast wie immer.“