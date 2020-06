Corona-Krise: Ein schwerer Schlag für die Kultur

Entsetzen über aktuelle Vorkommnisse in Tirol

„So positiv dieses Erlebnis der von Elisabeth Gürtler organisierten Veranstaltung ist, so entsetzt bin ich über das, was in Tirol stattfindet. Der stellvertretende Landeshauptmann ist nach seiner rhetorischen Unverschämtheit einer Frau gegenüber immer noch nicht zurückgetreten, da er scheinbar von oben gedeckt wird. Auch deshalb scheint es so, dass die handelnden Personen durch die Corona-Krise überhaupt nicht geläutert worden sind und das entsetzt mich maßlos“, lauten die Worte von Xaver Schwarzenberger, der unter vielen anderen Blockbustern auch für den historischen Erfolgsfilm „Andreas Hofer – Die Freiheit des Adlers“ als Regisseur verantwortlich zeichnet.