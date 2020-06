Dieser E-Pick-up hat anderen Wesentliches voraus

Lordstown Motors ist der Name eines weiteren Elektroauto-Start-ups, das Anfang 2021 in den USA einen rein elektrisch angetriebenen Pick-up namens Endurance auf den Markt bringen will. Eigentlich sollte das erste Modell der Marke auf der wegen Corona abgesagten Detroit Motor Show Premiere feiern. Jetzt wurden erste Bilder vom Endurance veröffentlicht.