Dakar-Regeländerungen: Das sagt Matthias Walkner!

Technisches Vermögen der Fahrer soll im Vergleich zur Geschwindigkeit höher gewichtet, die Unfallgefahr so reduziert werden. „Ich fahre gerne extrem schnell Motorrad, aber nicht auf eine so lange Distanz wie es bei der letzten Dakar der Fall war, deshalb begrüße ich diese Änderung sehr“, meinte Walkner in einer Aussendung. Zudem wird das Tragen eines Airbags verpflichtend. Für den Gewinner 2018 ist das „sehr gut, sofern der Airbag hoffentlich auch wirklich sicherer ist“.