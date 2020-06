Tüftler Herbst setzt auf Kraft von Ionen-Silber

Das Tuch gibt es in verschiedenen Größen, lässt sich waschen und hält gut ein Jahr. Herbst schwört darauf - und hat daraus ein Geschäftsmodell gemacht. Mit Ehefrau Manuela eröffnete der 41-Jährige in Wals einen Microclean-Vertrieb (www.microclean-store.at). Gerade in der Corona-Krise gab es neue Anfragen. „Es ist ja nicht nur für Sportler, sondern für alle Lebensbereiche ein guter Selbstschutz, weit über Corona hinaus.“ Große Betriebe sind auf ihn zugekommen, wie Hotels oder ein Mobilitätsanbieter in Oberösterreich. Da hilft auch Freund und Ex-Weltmeister Pranger mit seinen Kontakten.