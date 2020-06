Verordnung zum Fahrverbot soll präziser werden

Fahrten zum Arbeitsplatz sollen ausgenommen sein

Die Festlegung auf ein bestimmtes Standgeräusch sei ebenfalls nicht nachvollziehbar, weil der Umgebungslärm von der Masse an Motorrädern produziert werde. Auch die Einflechtung der Schutzgebiete (Ruhegebiet Muttekopf, Naturpark Tiroler Lech, Natura-2000-Gebiet) in die Verordnung sei unabdingbar, um mit einer „Gesamtregion“ zu argumentieren. Außerdem sei auch europarechtlich vertretbar, Fahrten zum Arbeitsplatz und retour zumindest befristet auszunehmen. Ob diese und einige andere „Schwachstellen“ aus Sicht des Transitforums tatsächlich adaptiert werden - sie wurden allen relevanten Stellen der Legislative übermittelt -, ist allerdings schon rein zeitlich problematisch, das Fahrverbot soll ja am Mittwoch in Kraft treten. Dies sei aber laut Gurgiser keineswegs in Stein gemeißelt: „Lieber etwas später und es hält dann!“