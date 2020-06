„Schau, dass du von ihm wegkommst“

„Haben ihm alle Waffen weggenommen“

„Deshalb haben ihm die Beamten alle Waffen weggenommen, die man im Haus gefunden hat“, erzählt die 71-Jährige. Eine Pistole hatte der 63-Jährige aber heimlich behalten. Damit richtete er auf seinem Rachefeldzug in Drobollach seine Freundin (56) hin. Laut Obduktionsbericht hatte die Kugel die Frau aus nächster Nähe in den Kopf getroffen - und das vor den Augen ihrer Enkelin (5). Der Täter dürfte der 56-Jährigen vor dem Café, in dem sie als Reinigungsfrau beschäftigt war, aufgelauert haben.