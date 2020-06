Wien unter die sichersten Reiseziele gewählt

Neue Kampagne

Anfang Juni startete der WienTourismus seine Kampagne „Weltreise in Wien“ in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Sie holt Städtereisende ab, die sich nach der Zeit der Isolation nach Begegnungen und Kulturerlebnissen sehnen, in ihren Möglichkeiten die Welt zu erkunden aber nach wie vor eingeschränkt sind. „Unsere Botschaft: Wien ist Kulturflaggschiff der Nation, Weltstadt und funktionierende Metropole mit Top-Standards - alles, was es für ein sicheres und abwechslungsreiches Urlaubserlebnis braucht“, fasst Kettner zusammen.t der Welt genügend Raum, ein Plus an Abstand, Sicherheit und Hygienestandards bietet."