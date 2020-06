LASK-Boss: „Haben keine Straftat begangen!“

„Wenn man die Situation mit einem Fußball-Spiel vergleicht, etwa einem Cup-Spiel, dann dauert so eine Partie oft nicht nur 90 Minuten, sondern es gibt auch eine Verlängerung - in so einer befinden wir uns gerade. Und wenn die Verlängerung nicht reicht, dann gibt es noch ein Elfmeterschießen“, deutete Gruber den Weg durch alle Instanzen an - der die Titelentscheidung womöglich erst lange nach dem letzten Spieltag auf dem Grünen Tisch folgen lässt …