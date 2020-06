So hätte das E-Auto von Dyson ausgesehen

„Normalerweise zeigen wir unsere abgebrochenen Projekte nie, denn es besteht die Möglichkeit, dass wir irgendwann in der Zukunft zu ihnen zurückkehren. Heute haben wir jedoch einige Details und neue Bilder des Elektroautos enthüllt, da es sich richtig anfühlt, einen Einblick in das zu geben, was das Team erreicht hat“, erklärte Dyson am Mittwoch anlässlich der Veröffentlichung zahlreicher Aufnahmen und auch Konzeptvideos auf seiner Website, die belegen, wie fortgeschritten das E-Auto-Projekt bereits war.