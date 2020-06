Skate-Wunderkind überlebt fürchterlichen Sturz

Die in Japan geborene Sky Brown ist die jüngste Profi-Skaterin der Welt. Am Donnerstag trainierte sie in Kalifornien, als sie plötzlich die Kontrolle über ihr Skateboard verlor. Das Brett flog davon und sie stürzte aus mehreren Metern Höhe auf die Rampe. Sie erlitt einen Schädelbruch, brach sich sowohl das rechte als auch das linke Handgelenk. Sky wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Spital gebracht, die Ärzte rechnen damit, dass sie bald wieder vollkommen genesen sein wird.