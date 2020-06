Janko über WSG: „An Narkose vom Trainer beteiligt“

„Brutale bitterer Start“

Sein Mittelfeldkollege Benjamin Pranter, der wegen einer Verletzung bereits am Ende der ersten Hälfte ausgeschieden war, sprach von einem „brutal bitteren Start“. „Aber mir ist lieber, wir verlieren einmal 0:5 als fünf Mal 0:1. Wir werden die Lehren daraus ziehen und es in den nächsten Spielen sich besser machen“, versprach der 30-Jährige bereits mit Blick auf das Match am Samstag in Altach.