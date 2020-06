Mit Ohr-Elektroden gegen chronischen Schmerz

Dieser besteht aus verschiedenen Fasern, manche davon reichen zu den inneren Organen, aber auch im Ohr ist er zu finden. „In der Simulation zeigte sich erstmals, dass ein dreiphasiges Signalmuster aus der Sicht der Biophysik hilfreich sein sollte, ähnlich wie man es aus der Starkstromtechnik kennt - nur eben mit viel geringerer Stromstärke“, berichtet Prof. Eugenijus Kaniusas ( Institute of Electrodynamics, Microwave and Circuit Engineering EMCE). Außerdem lässt sich auch darstellen, welche Art der elektrischen Signale verwendet werden sollten, in welcher Intensität und in welchem zeitlichen Verlauf.