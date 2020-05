U-Bahn-Stars spielen ab sofort auch Open Air

Seit Beginn der Corona-Krise konnten die U-Bahn-Stars in den Stationen nicht mehr performen. Nun sollen die Auftritte unter Einhaltung strenger Richtlinien endlich wieder stattfinden. Ab Ende Mai jedoch nicht mehr nur indoor, sondern auch outdoor. Insgesamt wurden sechs neue Spots geschaffen, die den Musikern ermöglichen sollen, Open-air-Konzerte zu spielen. Sie befinden sich in U-Bahn-Nähe bei den beliebten Freizeitoasen der Stadt: am Naschmarkt, im Stadtpark beim Kinderspielplatz, einen weiteren im Stadtpark beim Kursalon, beim Gasometer, im Resselpark, sowie im Sigmund-Freud-Park.