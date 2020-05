Corona-Jahrgang schreibt Matura im Turnsaal

In der HTL-Hallein hat Schulleiter Roland Hermanseder im 400 Quadratmeter großen Turnsaal Platz für seine Maturanten geschaffen. „Der Aufwand ist enorm“, erklärt Hermanseder. Weil der Bodenbelag nicht beschädigt werden soll, gilt für seine Maturanten heuer auch Hausschuhpflicht während der Prüfungen. Auch in der HTL in Itzling wurde allerhand organisiert: Die 332 Maturanten werden in verschiedene Räume aufgeteilt. „Bei uns schreiben die Schüler je nach Schwerpunkt in der Turnhalle, im Speisesaal, im Konferenzzimmer und auch in den EDV-Räumen“, schildert Schulleiter Franz Landertshamer.