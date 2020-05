Lieferroboter in Krise neuer Hit bei Investoren

Seit den Ausgangssperren in der Corona-Krise gibt es in der Stadt Fairfax im US-Bundesstaat Virginia neue Verkehrsteilnehmer auf den Gehsteigen: 20 weiße, sechsrädrige Lieferroboter der Firma Starship bringen Mahlzeigen, Lebensmittel oder Medikamente bis vor die Haustür. In Rekordzeit sei die Genehmigung dafür erteilt worden, berichtet Christopher Bruno, Leiter des Büros für Wirtschaftsentwicklung in Fairfax, nicht ohne Stolz. „Ich denke, ohne eine Krise hätte es eine gewisse Skepsis gegeben, ob diese Roboter eingesetzt worden wären oder nicht.“ Die neue Nachfrage nach autonomen Liefersystemen lässt auch Investoren aufhorchen.