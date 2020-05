„Mir taugen skurrile Figuren“

Die Premiere des ServusTV-Films um Virginia Hill, einer US-Gangsterbraut, die sich in den Salzburger Skilehrer Hans Hauser von der Zistelalm am Gaisberg verliebt hat. Eine wahre Geschichte ohne Happy End. Ich bin ein waschechter Salzburger, born and raised, und hab von diesem Schicksal noch nie g’hört. Vor einem Jahr hat es ein Theaterstück gegeben, ansonsten ist das ein dunkles Kapitel in der Geschichte. Diese Morde sind bis heute nie strafrechtlich verfolgt worden, weil die Justiz Angst hatte, dass die Mafia Salzburg in die Mangel nimmt. Diese Story fasziniert mich wirklich.