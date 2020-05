Frankfurt-Goalie Trapp: Kritik an Hütter zu billig

Eintracht Frankfurts Torhüter Kevin Trapp hat Trainer Adi Hütter nach der Negativserie des Klubs in der deutschen Bundesliga in Schutz genommen. „Ich finde es zu einfach, gleich alles schlecht zu reden, wenn es mal nicht richtig läuft. Ich verstehe manche unzufriedene Kommentare, aber Kritik am Trainer ist mir zu billig“, sagte der deutsche Nationalspieler im Interview bei „Sport1“.