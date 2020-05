Mariazell ist schwieriges Pflaster für Flugschüler

Zuerst die Winterruhe, dann die Corona-Beschränkungen - nun stehen die Tore zu den Flugzeughallen in Mariazell endlich wieder offen. Rechts neben dem kleinen Tower beeindruckt die alte Halle aus den 1930er-Jahren durch eine kunstfertige Holzspanten-Decken-Konstruktion: Dort steht der signalrot-weiße Motor-Flieger „Robin“ mit 180 PS, der für das Hinaufschleppen der Segelflugzeuge und für Rundflüge genutzt wird. In der linken Halle liegen und schweben aufgehängt die Segelflieger Marke Ventus, in der Mitte ein Motorsegler.