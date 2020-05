Bryant-Erinnerungsstücke bringen 183.000 Euro ein

Erinnerungstücke an den tödlich verunglückten Basketball-Superstar Kobe Bryant haben bei einer Auktion in Los Angeles mehr als 200.000 US-Dollar (rund 183.000 Euro) eingebracht. Unerwartet am meisten Geld erlösten die Beton-Handabdrücke des im Jänner bei einem Hubschrauberabsturz gestorbenen Amerikaners mit einem Höchstgebot von 75.000 Dollar (rund 68.440 Euro).