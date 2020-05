Schalke 04 ist deutscher Meister - für 4 Minuten

„Ab heute glaube ich nicht mehr an den Fußball-Gott. Denn wenn er gerecht gewesen wäre, hieße der deutsche Meister jetzt FC Schalke“ - was Schalke-04-Manager Rudi Assauer heute vor 19 Jahren mit Tränen in den Augen bekannt hat, gilt für viele Fans der „Knappen“ wohl bis heute! Es ist und bleibt das große Trauma des Klubs aus Gelsenkirchen, dass man sich am 19. Mai 2001 bereits im „Himmel“ der deutschen Meisterschaft wähnte - um nach vier Minuten und 38 Sekunden Glückseligkeit erst recht in der „Fußball-Hölle“ zu landen ...