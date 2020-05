Theater: Es geht um Sein oder Nichtsein!

Das Land Niederösterreich hat jedenfalls reagiert und seine Förderrichtlinien für die Dauer der Pandemie gelockert. So können in Summe bis zu 2,3 Millionen Euro an die Veranstalter von Sommertheatern und Festivals ausbezahlt werden. Mit der Absage der heurigen Sommersaison will das Theaterfest Niederösterreich zusätzlich für Klarheit bei Mitwirkenden und Besuchern sorgen. Aufgrund der „derzeit geltenden Sicherheitsmaßnahmen, den notwendigen Produktionsvorlaufzeiten und der fehlenden Möglichkeiten, sinnvoll und produktiv die Proben beginnen zu können“, wurden etliche Produktionen um ein Jahr verschoben. Nur einer sticht in dem Potpourri an Absagen und Verschiebungen heraus: Der Wachauer „Jedermann“ soll im Rahmen der Festspiele Weissenkirchen, wie geplant, über die Bühne gehen. Zumindest wenn bis zur Premiere am 4. September nicht noch eine zweite Corona-Welle auch diesen Traum platzen lässt.