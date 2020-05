Erste Einblicke in deutsche Corona-Warn-App

Die Anwendung für Mobilgeräte soll Mitte Juni fertig sein. Es laufe aktuell „ganz gut nach Plan“, hieß es dazu am Freitag. Mit Vertretern der deutschen Bundesregierung gebe es jeden Abend ein Gespräch zum Stand der Dinge. Auf der GitHub-Seite ist inzwischen auch das Logo der App zu sehen. Dabei handelt es sich um den Buchstaben C in einem Farbverlauf von Rot nach Blau. In der Mitte sind stilisiert die markanten Kronen-Zacken des Coronavirus zu sehen.