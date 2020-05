Union-Trainer aus dem Trainingslager abgereist!

Die Vorbereitung auf das Spiel haben die beiden Co-Trainer Markus Hoffmann und Sebastian Bönig übernommen und auch schon das erste interne Trainingsspiel geleitet. Während Fischer das Trainingslager beim Club von ÖFB-Legionär Christopher Trimmel in Barsinghausen verließ, konnte Yunus Malli am Mittwoch zum ersten Mal mittrainieren. Der Mittelfeldspieler hatte bisher noch keine Trainingseinheit wegen positiver Ergebnisse beim Corona-Test sowie der Erkrankung am Virus absolvieren können.