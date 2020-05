Zwei falsche Polizistinnen ausgeforscht

Sie gaben sich am Telefon als Kripobeamte aus und versuchten älteren Opfern Geld zu entlocken. Einer Pensionistin aus dem Flachgau entstand so ein Schaden im fünfstelligen Eurobereich. Jetzt konnte die Polizei zwei tatverdächtige Frauen festnehmen. Sie wurden in die Justizanstalt Salzburg überstellt.