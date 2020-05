Keine Rückforderung: Sturm appelliert an die Fans

In finanziell schwierigen Corona-Zeiten hofft der SK Sturm erneut auf seine zahlreichen Fans. Den Abonnenten der Schwarz-Weißen werden vier Varianten angeboten, was mit ihren Dauerkarten für den Rest der Saison passieren soll. Unter dem Motto „Eine Frage der Ehre“ sollen dabei so viele Fans wie möglich in bevorstehenden Zeiten von Geisterspielen auf eine Rückerstattung verzichten. Den Anhängern winken zudem tolle Preise.