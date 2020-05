Mehrheit für Fortsetzung der 2. Liga

Ein Verein gab bereits an, eine Wiederaufnahme nicht zu überleben. Klar für einen weiteren Spielbetrieb sind Leader Ried mit dem Salzburger Trainer Gerald Baumgartner und Liefering. Die Jungbullen haben auch angekündigt am Montag ihre Stimme abzugeben, obwohl sie diese bei anderen Abstimmungen oft enthalten. Freitag startet das Training, alle Spieler befinden sich bereits in Salzburg.