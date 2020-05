Trotz Krise sollen die Betriebe voll zahlen

In der Stadt Salzburg will man die Krise als Chance für eine Neuausrichtung des Tourismus nützen. Dazu soll laut Grünen-Zusatzantrag auch das bereits fertige Tourismusleitbild 2025 in Hinblick auf die Auswirkungen der Krise noch einmal überarbeitet werden. Im Gemeinderat am Mittwoch soll ein Beschluss fallen.