Bobic warnt Frankfurt-Fans vor Treffen am Stadion!

Die Kommunikation mit den Fangruppen sei gut verlaufen und von ihnen seien positive Signale gekommen, sich an die Vorgaben zu halten. Die deutsche Bundesliga will ihre wegen der Corona-Krise seit Mitte März unterbrochene Saison am Samstag kommender Woche mit Geisterspielen fortsetzen. Eintracht Frankfurt empfängt Borussia Mönchengladbach.